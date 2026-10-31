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PEM Gesellschaft m.b.H.

Rövid bemutatkozás
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A Mauthausen városában központi székhellyel rendelkező PEM Buildings ideális partner, ha acélszerkezetes tartórendszerű, ipari, termelői, raktár-, valamint logisztikai és kiállítási csarnokok tervezéséről és kivitelezéséről van szó.

Szolgáltatásink köre a tervezési szakaszban való tanácsadástól, a statikai ...

Ágazat

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2 Képviseletek ebben az oszágban

Székhely

PEM Gesellschaft m.b.H.
PEM-Straße 1
4310 Mauthausen
Ausztria
+43723827120
+4372382710
office@pem.com
http://www.pem.com
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