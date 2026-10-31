PEM Gesellschaft m.b.H.
Rövid bemutatkozás
A Mauthausen városában központi székhellyel rendelkező PEM Buildings ideális partner, ha acélszerkezetes tartórendszerű, ipari, termelői, raktár-, valamint logisztikai és kiállítási csarnokok tervezéséről és kivitelezéséről van szó.
A Mauthausen városában központi székhellyel rendelkező PEM Buildings ideális partner, ha acélszerkezetes tartórendszerű, ipari, termelői, raktár-, valamint logisztikai és kiállítási csarnokok tervezéséről és kivitelezéséről van szó.
Szolgáltatásink köre a tervezési szakaszban való tanácsadástól, a statikai ...
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2 Képviseletek ebben az oszágban
PEM Hungaria Kft.
Liliom utca 20.
2040 Budaörs
Magyarország
2040 Budaörs
Magyarország
Faber és Társa Építési, Szerelési és Kereskedelmi Kft.
Rátót utca 18-20.
1144 Budapest
Magyarország
1144 Budapest
Magyarország
Székhely
PEM Gesellschaft m.b.H.
PEM-Straße 1
4310 Mauthausen
Ausztria
4310 Mauthausen
Ausztria