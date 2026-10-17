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Plansee

Rövid bemutatkozás
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A Plansee csoport a porkohászat egyik vezető vállalata és az ércektől az ügyfélspecifikus komponensig a teljes gyártási folyamatot lefedi.

A Plansee nagy teljesítményű anyagok vállalati részlege a molibdén-, wolfram-, tantál-, niob- és krómalapú komponensek szakértője. Legyen az elektronika, bevonatolási technológia ...

Ágazat

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Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

Plansee
Metallwerk-Plansee-Straße 71
6600 Reutte
Ausztria
+4356726000
+435672600500
info@plansee.com
https://www.plansee.com
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