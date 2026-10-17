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Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank

Rövid bemutatkozás
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A Dr. F. Schwank ügyvédi iroda elsősorban osztrák, közép- és kelet-európai, valamint harmadik országbeli telephelyekkel rendelkező ismert multinacionális vállalatokat és intézményeket képvisel.

A Dr. F. Schwank elsősorban a nemzetközi jog, továbbá a pénzügy és közigazgatás területén kínál tanácsadást ügyfeleinek.
A ...

Ágazat

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Ausztria
+4315335704
+4315335706
offices@schwank.com
http://www.schwank.com
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