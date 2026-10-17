Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Rövid bemutatkozás
A Dr. F. Schwank ügyvédi iroda elsősorban osztrák, közép- és kelet-európai, valamint harmadik országbeli telephelyekkel rendelkező ismert multinacionális vállalatokat és intézményeket képvisel.
A Dr. F. Schwank ügyvédi iroda elsősorban osztrák, közép- és kelet-európai, valamint harmadik országbeli telephelyekkel rendelkező ismert multinacionális vállalatokat és intézményeket képvisel.
A Dr. F. Schwank elsősorban a nemzetközi jog, továbbá a pénzügy és közigazgatás területén kínál tanácsadást ügyfeleinek.
A ...
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Székhely
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
Ausztria
1010 Wien
Ausztria