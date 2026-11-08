magyar
Seitennavigation
Inhalt

Redbloc | Redblocsystems GmbH

Rövid bemutatkozás
logó

A Redblocsystems egy rendkívül profitábilis készelem-rendszert kínál, amely rövid időn belül megtérül. A minőségi falelemek téglából, mészhomokkőből, gázbetonból, betonkőből és egyéb ásványi építőanyagokból készülhetnek hatékonyan és gazdaságosan.

A cég keres: vevőt

Ágazat

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

Redbloc | Redblocsystems GmbH
Eferdingerstraße 175
4600 Wels
Ausztria
info@redblocsystems.com
https://www.redblocsystems.com
vCard
A vállalatról

Cég profilja

A Redblocsystems egy rendkívül profitábilis készelem-rendszert kínál, amely rövid időn belül megtérül. A minőségi falelemek téglából, mészhomokkőből, gázbetonból, betonkőből és egyéb ásványi építőanyagokból készülhetnek hatékonyan és gazdaságosan.

Előnyök:
- bevált készelem-technológia
- "just-in-time" gyártás
- nagy fokú minőség és pontosság
- pontos kivágások (tető élei, ablakok, stb.)
- rövid összeszerelési idő
- kalkulálható költségek
- bármilyen épülettípus lehetséges

A Redblocsystems egyesíti a masszívelem építészet kiemelkedő előnyeit a lakásminőség, fenntarthatóság, illetve hő- és hangszigetelés tekintetében a készelem-építés hatékonyságával.

Termékkép
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Termékkép
© Redbloc | Redblocsystems GmbH
Üzleti lehetőségek

Üzleti lehetőségek

AZ ÉPÍTÉS JÖVŐJE. HATÉKONY ÉS TELJESEN AUTOMATIKUS.

A Redblocsystems kulcsra kész, félig és teljesen automatikus berendezéseket kínál falelemek előgyártásához. A készelemek gyártása méretre történik. Valamennyi speciális forma, úgymint tetőfelületek, telepítő csatornák, ablak- és ajtónyílások gyártása automatikusan történik.

A Redblocsystems rendelkezik a szükséges építéstechnikai engedéllyel és licensz formájában teszi elérhetővé szaktudását. A Redblocsystems a jövőbiztos megoldás a szakemberhiányra és növeli az építkezés hatékonyságát.

A célcsoport az építőanyag-gyártók és az építőipari vállalatok.

Termékkép
© Redbloc | Redblocsystems GmbH