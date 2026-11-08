Redbloc | Redblocsystems GmbH
Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
4600 Wels
Ausztria
Cég profilja
A Redblocsystems egy rendkívül profitábilis készelem-rendszert kínál, amely rövid időn belül megtérül. A minőségi falelemek téglából, mészhomokkőből, gázbetonból, betonkőből és egyéb ásványi építőanyagokból készülhetnek hatékonyan és gazdaságosan.
Előnyök:
- bevált készelem-technológia
- "just-in-time" gyártás
- nagy fokú minőség és pontosság
- pontos kivágások (tető élei, ablakok, stb.)
- rövid összeszerelési idő
- kalkulálható költségek
- bármilyen épülettípus lehetséges
A Redblocsystems egyesíti a masszívelem építészet kiemelkedő előnyeit a lakásminőség, fenntarthatóság, illetve hő- és hangszigetelés tekintetében a készelem-építés hatékonyságával.
Üzleti lehetőségek
AZ ÉPÍTÉS JÖVŐJE. HATÉKONY ÉS TELJESEN AUTOMATIKUS.
A Redblocsystems kulcsra kész, félig és teljesen automatikus berendezéseket kínál falelemek előgyártásához. A készelemek gyártása méretre történik. Valamennyi speciális forma, úgymint tetőfelületek, telepítő csatornák, ablak- és ajtónyílások gyártása automatikusan történik.
A Redblocsystems rendelkezik a szükséges építéstechnikai engedéllyel és licensz formájában teszi elérhetővé szaktudását. A Redblocsystems a jövőbiztos megoldás a szakemberhiányra és növeli az építkezés hatékonyságát.
A célcsoport az építőanyag-gyártók és az építőipari vállalatok.