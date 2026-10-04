SANLAS Holding GmbH
Rövid bemutatkozás
A Sanlas Holding GmbH Ausztria legjelentősebb egészségügyi szolgáltatóihoz tartozik és 12 egészségügyi intézményt illetve 2 hotelt üzemeltet.
A Sanlas Holding GmbH Ausztria legjelentősebb egészségügyi szolgáltatóihoz tartozik és 12 egészségügyi intézményt illetve 2 hotelt üzemeltet.
A Sanlas Holding GmbH komplett ellátást biztosít nemzetközi ügyfelei számára az ott tartózkodás előtt, közben és után is (vizumigénylés, fordítási feladatok, stb.).
A ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Ausztria
8010 Graz
Ausztria