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SANLAS Holding GmbH

Rövid bemutatkozás
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A Sanlas Holding GmbH Ausztria legjelentősebb egészségügyi szolgáltatóihoz tartozik és 12 egészségügyi intézményt illetve 2 hotelt üzemeltet.

A Sanlas Holding GmbH komplett ellátást biztosít nemzetközi ügyfelei számára az ott tartózkodás előtt, közben és után is (vizumigénylés, fordítási feladatok, stb.).

A ...

Ágazat

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Ausztria
+43313322749110
+43313322749108
office@sanlas.at
http://sanlas.at
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