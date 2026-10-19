SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG
Rövid bemutatkozás
A SENNA Ausztria egyetlen margaringyártója, valamint Ausztria egyik legfontosabb gyártója a zsírok, szószok, dressingek és egyéb sütési kiegészítők terén. A cég vevői közé pékségek, cukrászdák, üzemi konyhák, gasztronómiai vállalatok, az ipar és az élelmiszerkereskedelem cégei tartoznak a világ ... 20 országából.
A SENNA Ausztria egyetlen margaringyártója, valamint Ausztria egyik legfontosabb gyártója a zsírok, szószok, dressingek és egyéb sütési kiegészítők terén. A cég vevői közé pékségek, cukrászdák, üzemi konyhák, gasztronómiai vállalatok, az ipar és az élelmiszerkereskedelem cégei tartoznak a világ ... 20 országából.
A ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
SENNA Nahrungsmittel GmbH & Co KG
Stockhammerngasse 19
1140 Wien
Ausztria
1140 Wien
Ausztria