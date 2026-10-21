Syncraft GmbH
Rövid bemutatkozás
A tiroli székhelyű SYNCRAFT high-tech cégként több mint 10 éve épít világszerte olyan erőműveket, amelyek erdőgazdasági maradékfából állítanak elő áramot, hőt és megújuló szént.
A tiroli székhelyű SYNCRAFT high-tech cégként több mint 10 éve épít világszerte olyan erőműveket, amelyek erdőgazdasági maradékfából állítanak elő áramot, hőt és megújuló szént.
Klímapozitív faerőmű
Az erőművek a keletkező, tiszta szén megfelelő alkalmazásakor klímapozitívvá válnak; pl. feljavítják a talaj ...
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Székhely
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Ausztria
6130 Schwaz
Ausztria