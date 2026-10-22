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Tiroler Rohre GmbH

Rövid bemutatkozás
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A Tiroler Rohre GmbH (TRM) kiváló minőségű, duktilis öntöttvas cső- és cölöprendszereket fejleszt, gyárt és forgalmaz vízszállításhoz és speciális mélyépítési munkákhoz.

A cég keres: vevőt

Ágazat

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Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Ausztria
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
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A vállalatról

Cég profilja

A Tiroler Rohre GmbH (TRM) kiváló minőségű, duktilis öntöttvas cső- és cölöprendszereket fejleszt, gyárt és forgalmaz vízszállításhoz és speciális mélyépítési munkákhoz.

A termékek nagy teljesítményűek, tartósak és strapabíróak. Különösen ökológiai és gazdasági előnyeikkel tűnnek ki. A duktilis öntöttvas tulajdonságainak és a termékek alkalmazási területein szerzett szakértelmének köszönhetően a Tiroler Rohre GmbH képes a legszélsőségesebb kihívások leküzdésére is.

A duktilis csőrendszerek alkalmazási területei sokrétűek:
• Ivóvízellátás
• Szennyvízelvezetés
• Turbinavezetékek
• Hóágyú-rendszerek
• Tűzoltóvíz-vezetékek
• Árok nélküli beépítési eljárások

Üzleti lehetőségek

Üzleti lehetőségek

Kiváló minőségű vízvezeték- és csőrendszerek duktilis öntöttvasból

A Tiroler Rohre GmbH, az Alpok szívéből származó hagyományos vállalkozás, új üzleti partnereket keres és az alábbi területeken tervezi üzleti tevékenységének bővítését:

• Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés
• Árokásás nélküli beépítési eljárások
• Műhóágyúzás
• Kis vízerőművek
• Tűzoltó rendszerek
• Bányászat

Célok:
- Általános új ügyfélszerzés

További információkért forduljon ide:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
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