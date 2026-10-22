Tiroler Rohre GmbH
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Székhely
6060 Hall in Tirol
Ausztria
Cég profilja
A Tiroler Rohre GmbH (TRM) kiváló minőségű, duktilis öntöttvas cső- és cölöprendszereket fejleszt, gyárt és forgalmaz vízszállításhoz és speciális mélyépítési munkákhoz.
A termékek nagy teljesítményűek, tartósak és strapabíróak. Különösen ökológiai és gazdasági előnyeikkel tűnnek ki. A duktilis öntöttvas tulajdonságainak és a termékek alkalmazási területein szerzett szakértelmének köszönhetően a Tiroler Rohre GmbH képes a legszélsőségesebb kihívások leküzdésére is.
A duktilis csőrendszerek alkalmazási területei sokrétűek:
• Ivóvízellátás
• Szennyvízelvezetés
• Turbinavezetékek
• Hóágyú-rendszerek
• Tűzoltóvíz-vezetékek
• Árok nélküli beépítési eljárások
Üzleti lehetőségek
Kiváló minőségű vízvezeték- és csőrendszerek duktilis öntöttvasból
A Tiroler Rohre GmbH, az Alpok szívéből származó hagyományos vállalkozás, új üzleti partnereket keres és az alábbi területeken tervezi üzleti tevékenységének bővítését:
• Ivóvízellátás és szennyvízelvezetés
• Árokásás nélküli beépítési eljárások
• Műhóágyúzás
• Kis vízerőművek
• Tűzoltó rendszerek
• Bányászat
Célok:
- Általános új ügyfélszerzés