Werner & Weber GmbH
Rövid bemutatkozás
A Werner & Weber cég immáron több mint 30 éve foglalkozik a hulladékgyűjtés innovative termékeinek fejlesztésével és gyártásával, valamint hulladékkezelő berendezések fejlesztésével és értékesítésével. A cég portfóliója konténerekben történő sűrítésre szolgáló mobil és fix hulladékpréseket, hulladék ...
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Ìgy veheti fel a kapcsolatot
Székhely
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Ausztria
2474 Gattendorf
Ausztria