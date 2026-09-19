magyar
Seitennavigation
Inhalt

Werner & Weber GmbH

Rövid bemutatkozás
logó

A Werner & Weber cég immáron több mint 30 éve foglalkozik a hulladékgyűjtés innovative termékeinek fejlesztésével és gyártásával, valamint hulladékkezelő berendezések fejlesztésével és értékesítésével. A cég portfóliója konténerekben történő sűrítésre szolgáló mobil és fix hulladékpréseket, hulladék ...

Ágazat

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Ìgy veheti fel a kapcsolatot

Székhely

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Ausztria
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
vCard