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DELTABLOC International GmbH

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DELTA BLOC International è leader mondiale nello sviluppo di sistemi innovativi per il contenimento dei veicoli e offre assistenza a partner di produzione e distribuzione in oltre 45 paesi. L'esperienza acquisita con oltre 250 crash test standardizzati sta alla base dell'esclusiva gamma di prodotti per la sicurezza ...

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