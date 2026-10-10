DELTABLOC International GmbH

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DELTA BLOC International è leader mondiale nello sviluppo di sistemi innovativi per il contenimento dei veicoli e offre assistenza a partner di produzione e distribuzione in oltre 45 paesi. L'esperienza acquisita con oltre 250 crash test standardizzati sta alla base dell'esclusiva gamma di prodotti per la sicurezza ...
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2752 Wöllersdorf
Austria
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