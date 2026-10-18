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framag Industrieanlagenbau GmbH

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framag è un’azienda altamente tecnologica che oepra in settori speciali quali l’impiantistica e le costruzioni meccaniche offrendo prodotti e servizi innovativi. Attraverso un perfezionamento continuo e l’impiego di tecnologie all’avanguardia, framag potenzia costantemente le sue competenze di base nel settore ...

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framag Industrieanlagenbau GmbH
Neukirchner Straße 9
4873 Frankenburg am Hausruck
Austria
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office@framag.com
http://www.framag.com
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