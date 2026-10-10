Frauscher Sensortechnik GmbH
Informazioni
Frauscher Sensortechnik offre ai clienti del settore ferroviario un’ampia gamma di componenti per lo scorrimento laterale collaudati a livello globale, componenti elettronici ad alta disponibilità, soluzioni software innovative e servizi su misura per la gestione del ciclo di vita dei prodotti.
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Sede
Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Austria
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