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Frauscher Sensortechnik GmbH

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Frauscher Sensortechnik offre ai clienti del settore ferroviario un’ampia gamma di componenti per lo scorrimento laterale collaudati a livello globale, componenti elettronici ad alta disponibilità, soluzioni software innovative e servizi su misura per la gestione del ciclo di vita dei prodotti.

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Frauscher Sensortechnik GmbH
Gewerbestraße 1
4774 St.Marienkirchen/Schärding
Austria
+43771129200
+437711292025
office@frauscher.com
http://www.frauscher.com
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