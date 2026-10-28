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Grillmaier Vera BA

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I progetti di Vera Grillmaier si collocano a cavallo tra design, artigianato, estetica contemporanea e processi creativi intuitivi.

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Grillmaier Vera BA
Vorgartenstraße 100/33
1020 Wien
Austria
+436767064611
info@vera-grillmaier.at
https://www.vera-grillmaier.at/
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Informazioni sull'azienda

Profilo aziendale

I progetti di Vera Grillmaier si collocano a cavallo tra design, artigianato, estetica contemporanea e processi creativi intuitivi. Tutte le serie e i singoli oggetti sono realizzati con cura a mano a Vienna e conservano nei dettagli la loro unicità, frutto del processo di lavorazione.

Il carattere specifico emerge tuttavia solo durante il processo di produzione, nel corso del quale ogni serie di pezzi acquisisce caratteristiche uniche e irripetibili che conferiscono a ciascun oggetto una propria personalità. Questo rimanda alla tradizione artigianale, in cui non esistono due pezzi completamente identici.

Immagine del prodotto
© Grillmaier Vera BA
Immagine del prodotto
© Grillmaier Vera BA
Opportunità commerciali

Opportunità commerciali

Collar Pieces: vasi in porcellana realizzati a mano

Oggetti in porcellana - tra tradizione artigianale e design contemporaneo

Vera Grillmaier è alla ricerca di clienti nel segmento del design e dell'arredamento di alta gamma interessati a serie limitate di ceramiche. L'obiettivo è ampliare la distribuzione internazionale e avviare collaborazioni con gallerie, concept store e studi di interior design alla ricerca di oggetti realizzati artigianalmente.

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