Grillmaier Vera BA
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Sede
1020 Wien
Austria
Profilo aziendale
I progetti di Vera Grillmaier si collocano a cavallo tra design, artigianato, estetica contemporanea e processi creativi intuitivi. Tutte le serie e i singoli oggetti sono realizzati con cura a mano a Vienna e conservano nei dettagli la loro unicità, frutto del processo di lavorazione.
Il carattere specifico emerge tuttavia solo durante il processo di produzione, nel corso del quale ogni serie di pezzi acquisisce caratteristiche uniche e irripetibili che conferiscono a ciascun oggetto una propria personalità. Questo rimanda alla tradizione artigianale, in cui non esistono due pezzi completamente identici.
Opportunità commerciali
Collar Pieces: vasi in porcellana realizzati a mano
Oggetti in porcellana - tra tradizione artigianale e design contemporaneo
Vera Grillmaier è alla ricerca di clienti nel segmento del design e dell'arredamento di alta gamma interessati a serie limitate di ceramiche. L'obiettivo è ampliare la distribuzione internazionale e avviare collaborazioni con gallerie, concept store e studi di interior design alla ricerca di oggetti realizzati artigianalmente.