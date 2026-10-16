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ISOVOLTA AG

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ISOVOLTA è leader a livello mondiale e produce materiali isolanti elettrici e laminati tecnici e compositi. La grande competenza tecnica deriva da molti anni di esperienza nella sintesi e trasformazione delle materie prime in materiali intelligenti altamente affidabili.

ISOVOLTA si distingue per lo sviluppo di ...

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