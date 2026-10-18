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K industries - AMMAG GmbH Schüttguttechnik, Sprühgranulation

Informazioni
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K industries AMMAG è un’azienda specializzata in prodotti sfusi.

Settore

Per prendere contatto

Per prendere contatto

Sede

K industries - AMMAG GmbH Schüttguttechnik, Sprühgranulation
Dahlienstraße 11
4623 Gunskirchen
Austria
marco.rupprich@k-industries.at
https://www.ammag.com
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