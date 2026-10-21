Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Informazioni
MFL (Maschinenfabrik Liezen und Gießerei) è un'azienda tecnologica con sede a Liezen, in Austria, e opera a livello mondiale; è un rinomato fornitore nei settori della fonderia (di acciaio) e dell'ingegneria meccanica e vanta una tradizione di 80 anni. Nell'unità di innovazione "Technologies" di recente creazione, MFL ...
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Sede
Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen
Austria
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