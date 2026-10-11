Münzer Bioindustrie GmbH
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Sede
8261 Sinabelkirchen
Austria
1220 Wien
Austria
Profilo aziendale
Azienda a conduzione familiare con sede in Austria, Münzer Bioindustrie GmbH è un gruppo industriale attivo in diversi ambiti della sostenibilità ambientale: dallo smaltimento dei rifiuti liquidi alla raccolta e trasformazione degli oli alimentari esausti per la produzione di biodiesel, fino alla bonifica di impianti industriali e al riciclo di cavi e rottami elettronici. Fondata nel 1991, l’impresa è oggi tra i principali operatori europei nella raccolta e commercializzazione di oli alimentari esausti. Presso il porto petrolifero di Lobau, a Vienna, Münzer gestisce il più grande impianto austriaco per la produzione di biodiesel. La missione dell’azienda è contribuire in modo concreto alla decarbonizzazione del settore dei trasporti e della logistica. Nell’esercizio 2024/25, oltre 800 collaboratori distribuiti su tre continenti hanno generato un fatturato superiore a 360 milioni di euro.
Opportunità commerciali
Dai rifiuti all'energia
Münzer è costantemente impegnata nella ricerca di nuovi partner e collaborazioni per la raccolta degli oli alimentari esausti. Operando nel settore dell’economia circolare, l’azienda trasforma gli oli da cucina esausti in biodiesel sostenibile, contribuendo così alla riduzione delle emissioni nel comparto dei trasporti. Parallelamente, Münzer guarda con interesse a nuove sinergie nel campo delle materie prime avanzate e accoglie con favore il dialogo con aziende impegnate nella raccolta e fornitura di rifiuti e materie prime idonee a processi di recupero e valorizzazione.