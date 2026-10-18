ncm-net communication management GmbH
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Sede
5026 Salzburg
Austria
Profilo aziendale
NCM – Net Communication Management è specializzata nel marketing turistico digitale, nella realizzazione di siti web ad alto rendimento e nelle tecnologie di intelligenza artificiale per il settore alberghiero. Il portfolio combina consulenza strategica, web design, SEO & GEO, SEA e performance marketing basato sui dati con soluzioni software proprietarie. CheckEffect 2 consente un tracciamento web conforme al GDPR e rende la performance di marketing misurabile in modo trasparente. IQ analizza le richieste degli ospiti, riconosce contesto, esigenze e tono, e genera offerte personalizzate, immediatamente prenotabili e in linea con lo stile dell’hotel – per maggiore efficienza, conversione e prenotazioni dirette.
Opportunità commerciali
Sviluppo della presenza sul mercato in Alto Adige e in Italia
NCM desidera ampliare la propria presenza sul mercato in Alto Adige e in Italia e, in occasione della fiera HOTEL Bolzano 2026, è alla ricerca di un confronto con hotel, resort e gruppi alberghieri orientati alla qualità, nonché con associazioni turistiche e destinazioni. Inoltre, sono di interesse collaborazioni con partner di distribuzione e software nei settori PMS, CRM e turismo‑IT, al fine di sviluppare congiuntamente il direct booking, l’impiego dell’IA e la commercializzazione digitale.