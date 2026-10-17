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Moser Peter

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Da oltre 30 anni la nostra azienda di famiglia “Peter Moser rustikale Holzbearbeitung GmbH” nobilita superfici in legno con grande cura e attenzione.

Da sempre utilizza solo legname proveniente da foreste autoctone, come, ad esempio, abete, larice, quercia e pino cembro, piante tipiche dell’area alpina, molto usate ...

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Moser Peter
Nr. 66
6236 Alpbach
Austria
+4353365236
+435336523619
info@holz-moser.at
http://www.holz-moser.at
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