Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
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Lo studio legale del Dr. F. Schwank rappresenta principalmente rinomate multinazionali e istituzioni con filiali in Austria, Europa centro-orientale e paesi terzi.
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Il Dr. F. Schwank fornisce consulenza ai suoi clienti soprattutto in materia di diritto internazionale e in questioni finanziarie e amministrative.
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1010 Wien
Austria
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