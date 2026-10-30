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Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank

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Lo studio legale del Dr. F. Schwank rappresenta principalmente rinomate multinazionali e istituzioni con filiali in Austria, Europa centro-orientale e paesi terzi.

Il Dr. F. Schwank fornisce consulenza ai suoi clienti soprattutto in materia di diritto internazionale e in questioni finanziarie e amministrative.
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