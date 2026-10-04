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SANLAS Holding GmbH

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Sanlas Holding GmbH è uno dei più importanti fornitori di servizi sanitari in Austria e gestisce 12 strutture mediche e 2 hotel.

Sanlas Holding GmbH offre a pazienti provenienti da tutto il mondo un servizio completo prima, durante e dopo il soggiorno (richiesta di visto, servizio di traduzione, ecc.).

La nostra ...

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SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austria
+43313322749110
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office@sanlas.at
http://sanlas.at
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