SANLAS Holding GmbH
Informazioni
Sanlas Holding GmbH è uno dei più importanti fornitori di servizi sanitari in Austria e gestisce 12 strutture mediche e 2 hotel.
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Sanlas Holding GmbH offre a pazienti provenienti da tutto il mondo un servizio completo prima, durante e dopo il soggiorno (richiesta di visto, servizio di traduzione, ecc.).
La nostra ...
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SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austria
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