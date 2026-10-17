italiano
Seitennavigation
Inhalt

"Snowsports GmbH"

Informazioni
logo

Snowsports GmbH – Snowsports Academy è specializzata nella formazione e nel perfezionamento professionale di maestri di sci e snowboard, nello sviluppo di progetti legati agli sport invernali e nella consulenza nel settore del turismo invernale.

Cerca: clienti

Settore

Per prendere contatto

Per prendere contatto

Sede

"Snowsports GmbH"
Holetschekgasse 60
1210 Wien
Austria
+436505005522
office@snowsports.at
http://www.snowsports.at
vCard
Informazioni sull'azienda

Profilo aziendale

Snowsports GmbH – Snowsports Academy è un'azienda austriaca innovativa specializzata nella formazione e nel perfezionamento professionale di maestri di sci e snowboard, nello sviluppo di progetti internazionali dedicati agli sport invernali e nella consulenza professionale nel settore del turismo invernale.
I suoi punti di forza:
• formazione di maestri di sci e snowboard austriaci in lingua tedesca e inglese
• consulenza e sviluppo di progetti per la promozione degli sport invernali
• soluzioni alternative per lo sviluppo degli sport invernali nelle aree urbane
• formazione in Austria o presso la sede internazionale del partner di progetto

In qualità di partner competente, con 50 anni di esperienza nel settore degli sport invernali, consideriamo fondamentali la qualità e la passione nella collaborazione con i nostri partner di progetto.

Persone
Martin Dolezal CEO, Johann Reisenberger COO © Snowsports Academy
Immagine simbolo
© Snowsports Academy
Opportunità commerciali

Opportunità commerciali

Iniziative turistiche legate agli sport invernali

Clienti e partner beneficiano della vasta esperienza internazionale del team dirigenziale e del personale della Snowsports Academy nello sviluppo e nella crescita dei diversi ambiti del settore degli sport invernali.
B2B:
• corsi di formazione per maestri di sci in Austria o presso la sede internazionale del partner di progetto
• corsi di formazione per maestri di snowboard in Austria o presso la sede internazionale del partner di progetto
• modelli di gestione aziendale e strategie di marketing
• sviluppo turistico negli sport invernali

B2C: partecipanti a corsi di formazione e training per maestri di sci e snowboard

Persone
© Snowsports Academy