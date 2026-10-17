"Snowsports GmbH"
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Sede
1210 Wien
Austria
Profilo aziendale
Snowsports GmbH – Snowsports Academy è un'azienda austriaca innovativa specializzata nella formazione e nel perfezionamento professionale di maestri di sci e snowboard, nello sviluppo di progetti internazionali dedicati agli sport invernali e nella consulenza professionale nel settore del turismo invernale.
I suoi punti di forza:
• formazione di maestri di sci e snowboard austriaci in lingua tedesca e inglese
• consulenza e sviluppo di progetti per la promozione degli sport invernali
• soluzioni alternative per lo sviluppo degli sport invernali nelle aree urbane
• formazione in Austria o presso la sede internazionale del partner di progetto
In qualità di partner competente, con 50 anni di esperienza nel settore degli sport invernali, consideriamo fondamentali la qualità e la passione nella collaborazione con i nostri partner di progetto.
Opportunità commerciali
Iniziative turistiche legate agli sport invernali
Clienti e partner beneficiano della vasta esperienza internazionale del team dirigenziale e del personale della Snowsports Academy nello sviluppo e nella crescita dei diversi ambiti del settore degli sport invernali.
B2B:
• corsi di formazione per maestri di sci in Austria o presso la sede internazionale del partner di progetto
• corsi di formazione per maestri di snowboard in Austria o presso la sede internazionale del partner di progetto
• modelli di gestione aziendale e strategie di marketing
• sviluppo turistico negli sport invernali
B2C: partecipanti a corsi di formazione e training per maestri di sci e snowboard