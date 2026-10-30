© STELLA waste trading GmbH

STELLA waste trading è specializzata nel commercio internazionale e nella movimentazione transfrontaliera di rifiuti, nonché di combustibili e materie prime secondarie destinati al recupero e al riciclo.

Con una lunga esperienza nella gestione dei rifiuti, nell’industria del cemento e nel recupero energetico tramite valorizzazione termica, l’azienda sviluppa soluzioni affidabili e su misura per diversi flussi di materiali in tutta Europa. L’azienda non si considera soltanto un operatore commerciale, ma anche un elemento di collegamento tra i produttori di rifiuti e gli impianti di recupero e trattamento.

I servizi comprendono il commercio internazionale e la commercializzazione dei rifiuti, le notifiche per le spedizioni transfrontaliere, la gestione delle autorizzazioni e della documentazione, il controllo qualità e le analisi di laboratorio, nonché la logistica internazionale tramite autocarro, ferrovia e container marittimi.

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