STELLA waste trading GmbH
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Sede
1230 Wien
Austria
Profilo aziendale
STELLA waste trading è specializzata nel commercio internazionale e nella movimentazione transfrontaliera di rifiuti, nonché di combustibili e materie prime secondarie destinati al recupero e al riciclo.
Con una lunga esperienza nella gestione dei rifiuti, nell’industria del cemento e nel recupero energetico tramite valorizzazione termica, l’azienda sviluppa soluzioni affidabili e su misura per diversi flussi di materiali in tutta Europa. L’azienda non si considera soltanto un operatore commerciale, ma anche un elemento di collegamento tra i produttori di rifiuti e gli impianti di recupero e trattamento.
I servizi comprendono il commercio internazionale e la commercializzazione dei rifiuti, le notifiche per le spedizioni transfrontaliere, la gestione delle autorizzazioni e della documentazione, il controllo qualità e le analisi di laboratorio, nonché la logistica internazionale tramite autocarro, ferrovia e container marittimi.
Opportunità commerciali
Un partner affidabile in un mercato dinamico
In un mercato che, a causa di nuovi quadri normativi, requisiti sempre più elevati e condizioni di mercato in costante evoluzione, sta cambiando a un ritmo sempre più rapido, STELLA Waste Trading desidera essere un partner affidabile e di lungo termine per tutti gli operatori del settore.
L'obiettivo dell'azienda è supportare nel miglior modo possibile produttori, impianti di trattamento, aziende di riciclo e impianti di recupero, sviluppando insieme soluzioni sostenibili ed efficaci nel lungo termine.