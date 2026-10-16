Feichtner Thomas Mag. art.
Informazioni
Thomas Feichtner è un product designer di fama mondiale.
Thomas Feichtner è un product designer di fama mondiale.
Le sue creazioni, che seguono uno stile tra l’industrial e l’artigianato, tra la produzione di massa e il pezzo unico, sono state annoverate tra le più importanti collezioni di design.
Ha ideato numerosi prodotti per aziende come Head, Absolut, Adidas, ...
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Sede
Feichtner Thomas Mag. art.
Schottenfeldgasse 55/1/6
1070 Wien
Austria
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