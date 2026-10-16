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Feichtner Thomas Mag. art.

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Thomas Feichtner è un product designer di fama mondiale.

Le sue creazioni, che seguono uno stile tra l’industrial e l’artigianato, tra la produzione di massa e il pezzo unico, sono state annoverate tra le più importanti collezioni di design.

Ha ideato numerosi prodotti per aziende come Head, Absolut, Adidas, ...

Settore

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Sede

Feichtner Thomas Mag. art.
Schottenfeldgasse 55/1/6
1070 Wien
Austria
thomas@feichtner.at
http://www.thomasfeichtner.com
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