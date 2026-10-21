Syncraft GmbH
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SYNCRAFT è un'azienda high-tech austriaca con sede in Tirolo che costruisce e realizza in tutto il mondo da oltre 10 anni centrali per la produzione di elettricità, calore e carbonio rinnovabile dai residui forestali.
SYNCRAFT è un'azienda high-tech austriaca con sede in Tirolo che costruisce e realizza in tutto il mondo da oltre 10 anni centrali per la produzione di elettricità, calore e carbonio rinnovabile dai residui forestali.
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Sede
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Austria
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