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Syncraft GmbH

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SYNCRAFT è un'azienda high-tech austriaca con sede in Tirolo che costruisce e realizza in tutto il mondo da oltre 10 anni centrali per la produzione di elettricità, calore e carbonio rinnovabile dai residui forestali.

Centrale elettrica a legna a impatto positivo sul clima
Le centrali elettriche possono avere un ...

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Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Austria
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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