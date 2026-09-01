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Weingut Stift Göttweig GmbH
Informazioni
Settore
Vino / Birra / Liquori
Per prendere contatto
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Sede
Weingut Stift Göttweig GmbH
Göttweig 1
3511 Furth
Austria
+432732801440
office@weingutstiftgoettweig.at
http://www.weingutstiftgoettweig.at
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Elettricità / Elettronica / Meccatronica
Impianti / Smart Factory
Chimica / Materie plastiche
Carta / Packaging
Nuovi materiali / Compositi
Metalli / Lavorazione metalli
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Tecnologie urbane
Nuovi materiali / Compositi
Health
Silver Generation
Life Science & Farmaceutica
Sistema sanitario & Istituzioni
Tecnologie medicali e attrezzature da laboratorio