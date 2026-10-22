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Domäne Baumgartner - Ing. W. Baumgartner GmbH & Co. KG

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本社

Domäne Baumgartner - Ing. W. Baumgartner GmbH & Co. KG
Weingut Baumgartner Platz 1
2061 Untermarkersdorf
オ－ストリア
+4329432590
+4329433402
weinkellerei@wein-baumgartner.at
http://www.wein-baumgartner.at
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