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企業概要
業種
金属 / 金属加工
化学製品 / プラスチック
プラントエンジニアリング / スマートファクトリー
コンタクト
コンタクト
本社
Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.
Steiermark, Am Bahnhof 26
8551 Wies
オ－ストリア
+4334652513
office@koerner.at
https://kvk-koerner.com
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