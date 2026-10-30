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Weingut ELFENHOF OG

企業概要
ロゴ

1642年から続く一族経営のElfenhofは、ノイジードル湖西岸の街ルストでワイナリーを営んでいます。Elfenhofは辛口、半辛口、甘口、貴腐の各種ワインを取り扱っています。

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Weingut ELFENHOF OG
Baumgartengasse 11
7071 Rust
オ－ストリア
+432685 607 04
weingut@elfenhof.at
https://elfenhof.at
vCard