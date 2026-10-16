日本語
Seitennavigation
Inhalt

Zell-Metall GmbH Engineering Plastics

企業概要
ロゴ

業種

コンタクト

コンタクト

本社

Zell-Metall GmbH Engineering Plastics
Schulstraße 16
5710 Kaprun
オ－ストリア
+4365478417
+4365478890
office@zellamid.com
http://www.ZELLAMID.com
vCard