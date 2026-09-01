Josef Scharl – Charakterweine

저희의 전세계적인 네트워크, 여러분의 강점이 됩니다

오스트리아 연방경제회의소는 전세계 70여개 국가에 약 100개의 무역대표부 사무소를 운영하고 있으며, 오스트리아 기업들과 이들의 해외 파트너사들에게 광범위한 지식 및 비즈니스 개발 서비스를 제공하고 있습니다. 전세계 각지의 약 800여 명의 직원들이 오스트리아의 공급업체 및 비즈니스파트너를 물색하는 데 도움을 드리고 있습니다. 본 기관은 이 밖에도 연간 약 800건의 비즈니스 컨택을 위한 행사를 주관하고 있습니다. 오스트리아 무역대표부 ADVANTAGE AUSTRIA 의 또다른 서비스는 수입사, 대리점 혹은 유통사를 찾고 있는 오스트리아 기업들의 소개부터, 비즈니스 로케이션으로서의 오스트리아에 관한 심층 정보 제공 및 오스트리아 시장 진입을 위한 지원에 이르기까지 매우 다양합니다.



ADVANTAGE AUSTRIA는 전세계 곳곳에서 오스트리아 기업들의 제품과 서비스를 홍보하고, 오스트리아 기업들과의 강력한 유대를 확립하기 위해 각국의 기업 및 기관들을 지원할 뿐 아니라, 오스트리아와 전세계 각국이 최고의 노하우와 혁신들을 주고 받을 수 있도록 힘씀으로써, 더욱 많은 국제적 비즈니스 기회를 창출해내도록 매진하고 있습니다.



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www.advantageaustria.org는오스트리아의해외비즈니스를위한공식포털사이트입니다. 이포털사이트는수출및수입에특화된오스트리아기업들에대한정보제공및중요한비즈니스기회창출을목적으로하고있습니다. 각국에주재하는오스트리아무역대표부 ADVANTAGE AUSTRIA에연락하시거나분야별로제공되고있는비즈니스기회를검색해보십시오.

