Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
개요
법무법인 Dr. F. Schwank는 주로 유명 다국적 그룹들과 기관들의 권익을 위해 활동해 오고 있으며 오스트리아 뿐만 아니라 중유럽 및 동유럽, 비유럽 국가들에 지사를 두고 있습니다.
법무법인 Dr. F. Schwank는 주로 유명 다국적 그룹들과 기관들의 권익을 위해 활동해 오고 있으며 오스트리아 뿐만 아니라 중유럽 및 동유럽, 비유럽 국가들에 지사를 두고 있습니다.
당사는 무엇보다도 국제법 분야와 재정 및 행정 부문에서 클라이언트 컨설팅을 제공하고 있습니다. 오스트리아 및 각국에서 전문교육을 받은 법률가들로 구성된 국제팀은 광범위한 서비스를 제공할 수 있는 기반이 되고 있습니다.
당사의 전문분야는 다음과 같습니다:
- 외국인들의 기업설립
- 국제 세금법 케이스
- 운송법
- 국제 상속법 케이스
- 국제 기구
- 투자 중재
컨택방법
컨택방법
본부
Rechtsanwaltskanzlei Dr. Friedrich Schwank
Wipplingerstraße 34
1010 Wien
오스트리아
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