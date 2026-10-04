SANLAS Holding GmbH
개요
Sanlas Holding GmbH 사는 오스트리아에서 가장 인지도 있는 의료 보건 서비스 제공 기업으로서 현재 12개의 의료기관과 2개의 호텔을 운영 중에 있습니다.
Sanlas Holding GmbH 사는 오스트리아에서 가장 인지도 있는 의료 보건 서비스 제공 기업으로서 현재 12개의 의료기관과 2개의 호텔을 운영 중에 있습니다.
Sanlas Holding GmbH 사는 전세계에서 온 환자들에세 체류 기간 및 체류 이후 까지 토탈케어를 제공하고 있습니다 (비자신청, 통번역 업무 등)
서비스 분야로는 신경과, 정형외과, 정신재활 및 가정의학과와 성형외과 등이 포함되어 있습니다. 당사의 기관들은 보행로봇, 진단기기 및 기타 설비 등 첨단 의료 기술을 갖추고 있습니다. 당사의 기관이 제공하는 서비스의 품질은 수많은 수상 이력과 ...
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본부
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
오스트리아
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