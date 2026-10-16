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Waagner-Biro Bridge Systems AG

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How to get in touch

Headquarters

Waagner-Biro Bridge Systems AG
Wipplingerstraße 25/30a
1010 Wien
Austria
bridge@wb-bs.com
https://www.waagnerbiro-bridgesystems.com
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