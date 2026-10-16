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NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH

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Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

NGR - Next Generation Recyclingmaschinen GmbH
Gewerbepark 22
4101 Feldkirchen an der Donau
Австрия
+437233701070
+437233701072
info@ngr-world.com
https://www.ngr-world.com
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