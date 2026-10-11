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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Краткая информация
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PÖTTINGER Entsorgungstechnik – традиционная австрийская семейная компания и ведущий поставщик оборудования для переработки и утилизации отходов. Как производитель пресс-контейнеров, винтовых компрессоров, систем идентификации и взвешивания и т.п., компания предлагает своим клиентам устойчивые и индивидуальные решения, ...

Отрасль

Как связаться

Как связаться

Штаб-квартира

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Австрия
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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