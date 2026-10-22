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Weingut Lagler GmbH

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Firmensitz

Weingut Lagler GmbH
Am Hinterweg 17
3370 Spitz an der Donau
Österreich
+4327132939
+43271329394
info@laglers.at
http://www.laglers.at/
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