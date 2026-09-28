Koerner Chemieanlagenbau Gesellschaft m.b.H.

ADVANTAGE AUSTRIA - notre réseau mondial, votre avantage

Avec un réseau mondial de près de 100 bureaux dans plus de 70 pays, ADVANTAGE AUSTRIA offre une gamme complète de services de renseignement et de développement commercial aux entreprises autrichiennes et à leurs partenaires commerciaux internationaux. Au total, environ 800 collaborateurs à travers le monde entier vous aident à trouver les bons fournisseurs et partenaires commerciaux en Autriche. Chaque année, nous organisons près de 800 événements pour favoriser la création de relations commerciales. Les prestations d’ADVANTAGE AUSTRIA incluent également la mise en relation avec les entreprises autrichiennes, la recherche d’importateurs, de distributeurs et agents commerciaux, la transmission d’une information approfondie sur l’Autriche en tant que lieu d’implantation d’entreprises et le conseil sur l’entrée sur le marché autrichien.



ADVANTAGE AUSTRIA offre des opportunités d'affaires internationales en promouvant les produits et services des entreprises autrichiennes dans le monde entier, en aidant les entreprises et les organisations à l’étranger à établir des relations solides avec les entreprises autrichiennes et en encourageant l'échange des meilleurs cerveaux et des meilleures innovations entre l’Autriche et les autres pays.



À PROPOS DE CE SITE

www.advantageaustria.org est le portail web officiel des entreprises autrichiennes à l’étranger et présente toutes celles dont l'objectif est d'établir ou de développer des relations commerciales à l'international. Grâce à notre site, contactez notre équipe ADVANTAGE AUSTRIA locale ou consultez les opportunités d’affaires par secteur.