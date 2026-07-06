Du 17 au 19 septembre 2026, ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca a participé à la 5e édition du Salon des Infrastructures d’Abidjan (SIA 2026), organisée au Parc des Expositions d’Abidjan, avec un stand d’information dédié à la promotion des entreprises et des technologies autrichiennes.

À cette occasion, une sélection de dix entreprises autrichiennes a été présentée aux visiteurs et aux professionnels ivoiriens. Issues de différents secteurs, elles proposent des solutions dans les domaines des infrastructures ferroviaires, de la construction, des télécommunications, des technologies industrielles, du recyclage, de la santé et de la sécurité numérique.

La participation a notamment permis de mettre en avant le savoir-faire de voestalpine Railway Systems dans les infrastructures ferroviaires, de Form-on dans les solutions de coffrage et d'échafaudage, de ECON dans les technologies de recyclage des plastiques, ainsi que de nesevo Group dans les infrastructures informatiques et les centres de données.

Tout au long du salon, l’équipe d’ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca a échangé avec des entreprises, des donneurs d’ordre et des partenaires potentiels afin de mieux comprendre leurs besoins et de faciliter des mises en relation avec les fournisseurs autrichiens correspondants.

Cette participation s’inscrit dans la volonté d’ADVANTAGE AUSTRIA Casablanca de renforcer la visibilité des entreprises autrichiennes en Côte d’Ivoire, de développer les relations commerciales bilatérales et d’identifier de nouvelles opportunités de coopération en Afrique de l’Ouest.