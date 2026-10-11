română
Seitennavigation
Inhalt

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Informații despre
logo

PÖTTINGER Disposal Technology este o companie tradițională austriacă de familie și un furnizor de frunte de mașini pentru industria reciclării materialelor valoroase și a eliminării deșeurilor. Ca producător de containere de presă, compresoare cu șurub, sisteme de cântărire Ident etc., compania oferă clienților săi ...

Domeniul industriei

Cum să luați legătura

Cum să luați legătura

Sediul central

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austria
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
vCard