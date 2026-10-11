Srpski/Crnogorski
Seitennavigation
Inhalt

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Pregled informacija o
logo

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH je austrijsko tradicijalno porodično preduzeće i vodeći isporučilac mašina za preradu reciklažnog otpada i sekundarnih sirovina. Kao proizvođač kontejnera sa sabijanje, pužnih transportera, „Ident“-sistema za vaganje itd. preduzeće svojim klijentima nudi održiva rešenja po meri kupca, ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Austrija
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
vCard