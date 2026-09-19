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Werner & Weber GmbH

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Preduzeće Werner & Weber se u međuvremenu već više od 30 godina bavi razvojem i proizvodnjom inovativnih proizvoda za skupljanje otpada kao i projektovanjem i prodajom postrojenja za zbrinjavanje otpada. Naš program obuhvata mobilne i stacionarne prese za otpad za sabijanje u kontejnerima, strojeve za pretovar otpada, ...

Privredna grana

Kako stupiti u kontakt

Kako stupiti u kontakt

Glavno sedište

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austrija
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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