Werner & Weber GmbH
Pregled informacija o
Preduzeće Werner & Weber se u međuvremenu već više od 30 godina bavi razvojem i proizvodnjom inovativnih proizvoda za skupljanje otpada kao i projektovanjem i prodajom postrojenja za zbrinjavanje otpada. Naš program obuhvata mobilne i stacionarne prese za otpad za sabijanje u kontejnerima, strojeve za pretovar otpada, ...
Kako stupiti u kontakt
Kako stupiti u kontakt
Glavno sedište
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Austrija
2474 Gattendorf
Austrija