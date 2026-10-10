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ÖSTAP International Water Consulting GmbH

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How to get in touch

How to get in touch

Headquarters

ÖSTAP International Water Consulting GmbH
Wiedner Hauptstraße 19
1040 Wien
Austria
+431505381022
+431505381029
vassilev@waterconsulting.at
http://www.waterconsulting.at
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