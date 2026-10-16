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Vulcano Schinkenmanufaktur GmbH & Co KG

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La empresa cárnica Vulcano, con sede en Auersbach en Feldbach, se ha especializado en la creación de los más excelentes productos.

En la manufactura de carne, todo se hace en la misma empresa: desde el cultivo agrícola hasta el jamón, prestando los propietarios especial atención al bienestar de los animales. Vulcano ...

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Vulcano Schinkenmanufaktur GmbH & Co KG
Auersbach 26
8330 Auersbach
Austria
+4331142151
+433114215121
schinken@vulcano.at
http://www.vulcano.at
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