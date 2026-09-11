PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Kurze Info über uns
Die PÖTTINGER Entsorgungstechnik ist ein traditionelles österreichisches Familienunternehmen und führender Anbieter von Maschinen für die Wertstoff- und Entsorgungswirtschaft. Als Hersteller von Presscontainern, Schneckenverdichtern, Ident-Wiegesystemen etc. bietet das Unternehmen seinen Kunden nachhaltige und ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Österreich
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Österreich