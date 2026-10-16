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SIGMATEK GmbH & Co KG

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How to get in touch

Headquarters

SIGMATEK GmbH & Co KG
Sigmatekstraße 1
5112 Lamprechtshausen
Austria
+43627443210
+436274432118
office@sigmatek.at
http://www.sigmatek-automation.com
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