Admonter Holzindustrie AG
Over
Admonter Holzindustrie AG produceert houten producten van hoge kwaliteit in Admont, Stiermarken. Het is een internationale onderneming met ca. 280 medewerkers en een jaaromzet van € 69 miljoen (2021).
Admonter Holzindustrie AG produceert houten producten van hoge kwaliteit in Admont, Stiermarken. Het is een internationale onderneming met ca. 280 medewerkers en een jaaromzet van € 69 miljoen (2021).
Simpelweg tijdloos – natuurlijk Admonter.
Admonter levert hout dat afkomstig is van duurzame bosbouw. De uitstekende ...
Zo kunt u contact opnemen
Zo kunt u contact opnemen
Hoofdkantoor
Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539
8911 Admont
Oostenrijk
8911 Admont
Oostenrijk