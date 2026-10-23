© Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH

Concept Fresh is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en marketing van zuivelproducten. Met een slanke structuur realiseert het bedrijf samen met zijn klanten en opdrachtgevers duidelijk gedefinieerde marketing- en verkoopdoelstellingen in Oostenrijk en op internationale markten. Innovatie, kwaliteit, flexibiliteit, dienstverlening en geëngageerde medewerkers zijn hiervoor de drijvende kracht.

In de productie staat de ontwikkeling van biologisch producten tegenwoordig centraal. Concept Fresh heeft het tot haar missie gemaakt om een gespecialiseerde leverancier van hoogwaardige levensmiddelen te zijn. Voor het bedrijf is het vooral belangrijk dat de producten duurzaam worden geproduceerd. Verder dienen ze zo biologisch mogelijk te zijn, en het liefst ook vegetarisch.

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