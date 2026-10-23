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Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH

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Concept Fresh is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en marketing van zuivelproducten.

Gezocht: klanten

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Zo kunt u contact opnemen

Zo kunt u contact opnemen

Hoofdkantoor

Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
Hobelweg 20
4055 Pucking
Oostenrijk
+43722966177810
office@concept-fresh.at
http://www.concept-fresh.at
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Over het bedrijf

Bedrijfsprofiel

Concept Fresh is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en marketing van zuivelproducten. Met een slanke structuur realiseert het bedrijf samen met zijn klanten en opdrachtgevers duidelijk gedefinieerde marketing- en verkoopdoelstellingen in Oostenrijk en op internationale markten. Innovatie, kwaliteit, flexibiliteit, dienstverlening en geëngageerde medewerkers zijn hiervoor de drijvende kracht.

In de productie staat de ontwikkeling van biologisch producten tegenwoordig centraal. Concept Fresh heeft het tot haar missie gemaakt om een gespecialiseerde leverancier van hoogwaardige levensmiddelen te zijn. Voor het bedrijf is het vooral belangrijk dat de producten duurzaam worden geproduceerd. Verder dienen ze zo biologisch mogelijk te zijn, en het liefst ook vegetarisch.

foto van het product
© Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
foto van het product
© Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH
Zakelijke kansen

Zakelijke kansen

Zachte, harde en sneetjeskaas

Melk- en zuivelproducten van bio-kwaliteit

Concept Fresh wil verder uitbreiden en haar klantenbestand wereldwijd doen groeien. Daartoe worden nieuwe klanten benaderd in de levensmiddelengroothandel, detailhandel of gastronomie.

foto van het product
© Concept Fresh Vertriebsgesellschaft mbH