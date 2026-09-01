Josef Scharl – Charakterweine

ONS WERELDWIJDE NETWERK, UW VOORDEEL

ADVANTAGE AUSTRIA biedt een breed scala aan inlichtingen- en bedrijfsontwikkelingsdiensten voor zowel Oostenrijkse bedrijven als hun internationale zakenpartners. Met ongeveer 100 kantoren in meer dan 70 landen en ca. 800 medewerkers over de hele wereld kunnen we u helpen bij uw zoektocht naar Oostenrijkse leveranciers en zakenpartners. Daarnaast organiseren we jaarlijks ongeveer 800 evenementen om zakelijke contacten bij elkaar te brengen. Andere diensten van onze ADVANTAGE AUSTRIA-kantoren variëren van het voorstellen van Oostenrijkse bedrijven die op zoek zijn naar importeurs, distributeurs of handelsagenten tot het verstrekken van gedetailleerde informatie over Oostenrijk als vestigingsplaats en ondersteuning bij het toetreden tot de Oostenrijkse markt.



ADVANTAGE AUSTRIA creëert internationale zakelijke kansen door de producten en diensten van Oostenrijkse bedrijven wereldwijd te promoten en door de uitwisseling over de slimste breinen en innovaties uit Oostenrijk te stimuleren. Daarnaast helpt ADVANTAGE AUSTRIA met het opbouwen van sterke banden met Oostenrijkse bedrijven.



OVER DEZE WEBSITE

www.advantageaustria.org is het officiële webportaal over de Oostenrijkse economie en handel in het buitenland. Het toont Oostenrijkse bedrijven die gespecialiseerd zijn in export en import en die aanzienlijke zakelijke kansen creëren. Vragen of interesse? Neem contact op met uw lokale ADVANTAGE AUSTRIA-kantoor of bekijk ons aanbod online per sector.