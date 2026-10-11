Münzer Bioindustrie GmbH
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Hoofdkantoor
8261 Sinabelkirchen
Oostenrijk
1220 Wien
Oostenrijk
Bedrijfsprofiel
Münzer Bioindustrie GmbH is een gediversifieerde groep met een eigenaar-managersstructuur. Het hoofdkantoor ligt in Oostenrijk. De diensten van het bedrijf omvatten de verwerking van vloeibaar afval, de inzameling en verwerking van gebruikte frituurolie voor de productie van biodiesel, de reiniging van industriële installaties en de recycling van kabels en elektronisch afval. Het in 1991 opgerichte familiebedrijf is een van de grootste inzamelaars en handelaren van gebruikte frituurolie in Europa. Münzer exploiteert de grootste binnenlandse biodieselproductie-installatie in de oliehaven van Lobau in Wenen. De primaire doelstelling van het bedrijf is de decarbonisatie van de transportsector. Meer dan 800 medewerkers op drie continenten realiseerden in het boekjaar 2024/25 een omzet van meer dan 360 miljoen EUR.
Zakelijke kansen
Van afval naar energie
Münzer is continu op zoek naar nieuwe partners en samenwerkingsverbanden voor de inzameling van gebruikt frituurvet. Münzer zet zich in voor de circulaire economie, verwerkt gebruikt frituurvet tot duurzame biodiesel en draagt zo bij aan de decarbonisatie van de transportsector.
Daarnaast is Münzer altijd geïnteresseerd in nieuwe samenwerkingen op het gebied van geavanceerde grondstoffen. Münzer staat open voor gesprekken met bedrijven die geschikt afval en grondstoffen inzamelen en leveren.